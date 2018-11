8:1! Schaub zaubert beim Kölner Karneval-Wahnsinn

Der 1. FC Köln zerlegte Dynamo Dresden vor 50.000 Zuschauern mit 8:1. ÖFB-Teamspieler und Ex-Rapidler Louis Schaub spielte dabei groß auf und glänzte im speziellen Karneval-Trikot seiner Geißböcke.

Schaub legte erst zwei Tore auf, ehe er per Traumtor selbst das zwischenzeitliche 7:1 erzielte. In seinem 15. Pflichtspiel für Köln schoss er das dritte Tor und hält bei acht Assist. In Deutschland wird der Kreativgeist gefeiert.

Köln stellt den eigenen höchsten Zweitligasieg der Geschichte ein, durch den sich Köln auf Tabellenrang zwei vorschiebt.

Neben Schaub glänzten vor allem Simon Terodde mit einem Hattrick, Jhon Córdoba und Jonas Hector jeweils mit einem Doppelpack.

(Heute Sport)