Ajax-Boss will mit Salzburg zusammenarbeiten

Die Boygroup von Ajax Amsterdam mischt die Champions League auf. Real Madrid und Juventus Turin haben die Niederländer bereits aus der "Königsklasse" gekickt, nach dem 1:0-Auswärtssieg über Tottenham steht die Türe zum sensationellen Finaleinzug weit offen.

Doch ob sich ein ähnlicher Erfolgslauf eines Teams aus einer kleinen Liga auch in Zukunft wiederholen lässt, ist durch die geplante Champions-League-Reform ab 2024 mehr als fraglich.

Van der Sar will mit "Bullen" kooperieren

Das sieht auch Ajax-Geschäftsführer Edwin van der Sar so. Der ehemalige Weltklasse-Torwart will deshalb eine Allianz der "Kleinen" schließen und mit Red Bull Salzburg zusammenarbeiten.

"Wir müssen ein System kreieren, in dem sich die großen Klubs aus den kleinen Ligen auch künftig mit den wichtigsten Ligen messen können", so der 48-Jährige zur Scottish Sun. Van der Sar möchte andere Klubs ins Boot holen. "Ich denke dabei an uns, Celtic, Benfica, Anderlecht, Salzburg, Galatasaray und Fenerbahce."

TV-Gelder als Problem

"Das momentane System mit den großen Differenzen zwischen den verschiedenen nationalen Ligen, besonders bezüglich der TV-Gelder, verhindere Wettbewerbsfähigkeit. "Wir kriegen rund neun Millionen Euro aus den TV-Rechten. Das heißt, dass wir wenig Chancen haben, mitzuhalten." Stattdessen müssen Spieler abgegeben werden. "Wir müssen Eigenbau-Spieler produzieren und die reichen Klubs können rund um die Welt einkaufen. Es muss etwas getan werden."

Die Champions-League-Reform

Die von der Europäischen Klub-Vereinigung (ECA) angestrebte Reform der Europacup-Bewerbe sieht ab der Saison 2024 eine europaweite Liga mit drei Ebenen vor. Ähnlich der Nations League soll es Auf- und Abstieg geben. Die 32 Teams in der obersten Ebene sollen sich in vier Achtergruppen den Champions-League-Titel ausspielen. Teams aus den unteren Ligen könnten nur schwer den Sprung in die Reihen der Topklubs schaffen.

