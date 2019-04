Ajax-Fans stören Ronaldo mit Feuerwerk beim Schlaf

In der Nacht vor dem Champions League-Kracher gegen Serie-A-Gigant Juventus Turin haben Anhänger von Ajax Amsterdam für Aufregung gesorgt. Einige Fans hatten vor dem Hotel von Cristiano Ronaldo und Co. ein riesiges Feuerwerk gezündet.

Offenbar hat eine Gruppe von Hardcore-Ajax-Fans die Pyrotechnik vor dem Van der Valk Hotel gestartet hat, um die Juventus-Stars beim Schlafen zu stören. Mehrere Videos des Feuerwerks wurden mit dem Titel "Welcome to Amsterdam" im Netz gepostet.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Ajax-Anhänger mit einer derartigen Aktion auffallen. Bereits im Februar gab es einen ähnlichen Zwischenfall, als Real Madrid in Amsterdam zu Gast war. Vor der Achtelfinal-Partie wurde ebenfalls Pyrotechnik vor dem Hotel der Spanier gezündet. Damals konnte Real in Amsterdam noch mit 2:1 gewinnen, schied aber nach einem 1:4 in Madrid aus der Champions League aus.

Im Vorfeld der Partie wurden rund 120 Juve-Fans in Amsterdam kurzzeitig festgenommen. Sie sollen Waffen, Messer und Pfefferspray mit sich geführt haben.





(Heute Sport)