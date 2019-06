Slowenen sauer auf Alaba, war ÖFB-Star respektlos?

Österreich steht mit dem Rücken zur Wand. Nach den Niederlagen gegen Polen und Israel ist das Ziel EM-Qualifikation schon in weite Ferne gerückt. Das Heimspiel gegen Slowenien am Freitag (20.45, "Heute"-Liveticker) in Klagenfurt hat daher schon Final-Charakter.

Alaba über Gegner

Dass ÖFB-Superstar David Alaba am Tag vor dem Match vor Selbstvertrauen nur so zu strotzen schien, mutet bei heimischen Fans eigenwillig, beim Gegner sogar respektlos an.

"Der Goalie ist ganz gut. Und vorne rechts haben sie auch einen", hatte Alabas Analyse gelautet. "Der Goalie" heißt Jan Oblak (Atletico). Er wird von vielen neben Marc-Andre ter Stegen (Barca) als bester Torhüter Spaniens, als einer der besten Keeper der Welt gehandelt.

Dass in Alabas Satz über Slowenien nicht einmal sein Name fällt, verärgert im Nachbarland viele. "Vorne rechts haben sie auch einen", ist Alabas Umschreibung für Josip Ilicic. Der 31-Jährige hat einen Marktwert von 17 Millionen, qualifizierte sich mit Atalanta Bergamo in Italien für die Champions League, schoss in der Serie zwölf Saisontore und legte weitere sieben auf.

Slowenen sauer

Zugegeben: Große Namen fehlen ansonsten im Aufgebot der Slowenen. Der Quali-Gegner hat in Gruppe G aber immerhin zwei Punkte Vorsprung auf das ÖFB-Team, rang auch Israel ein Remis ab.

Sloweniens Teamchef verzichtete auf eine direkte Retourkutsche. Matjaz Kek konnte auf der Pressekonferenz seinen Unmut über die Aussage aber nicht ganz verbergen. "Ich weiß alles über Österreich", so Kek vielsagend. Er spielte zu aktiven Zeiten beim GAK.

"Jeder respektiert den Gegner auf seine Weise", sagt Kek, richtet sich damit an Alaba. "Jan Oblak ist jetzt kein Unbekannter."

Sloweniens Rekordtorschütze Zlatko Zahovic wählte deutlichere Worte. Er sagt, er hoffe, dass sich Alaba für einen Leiberltausch nach dem Spiel anstellen müsse.

