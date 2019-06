Alaba nimmt Pastor im Privatjet auf Mykonos mit

Wohlverdiente Sommerpause. David Alaba urlaubt nach dem Meistertitel und Pokalsieg mit den Bayern, den Siegen gegen Slowenien und Nordmazedonien (fehlte verletzt) in der EM-Quali mit Österreich.

Der ÖFB-Star wählte als Destination die griechische Insel Mykonos. Am Dienstag hob er im Privatjet ab. Mit an Bord: seine Freundin Shalimar und einige Freunde.

Einer davon ist Jan Kohler.

Der Mann ist ein Kumpel von Alaba – und sein Pastor in der Hillsong Church in München. Es handelt sich um eine Freikirche, die vor allem bei jungen Menschen beliebt ist. Berühmtester Anhänger: Justin Bieber.

David Alaba ist gläubiger Christ. Sein Motto lautet: "Meine Kraft liegt in Jesus". In München besucht er die Gottesdienste der Hillsong Church regelmäßig.

So wird Kohler auf der Hillsong-Homepage beschrieben:

"Jan Kohler ist der Campus-Pastor in München und sein Herz brennt dafür, dass die Stadt und ihre Umgebung so sehr von dem Dasein unserer Kirche profitiert, dass keiner sie ignorieren kann. Er ist ein Leiter, der in seiner ermutigenden und freudigen Art die Menschen um ihn herum feiert und seine größte Freude ist es, zu sehen, wie Menschen im Leben nach vorn gehen und das Leben mit Jesus in der ganzen Fülle umgreifen."

(Heute Sport)