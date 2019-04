Alaba verrät: Das ist der Schlüssel zum Bayern-Titel

Der Rekordmeister greift erneut nach dem Titel. Die Bayern meldeten sich nach zwischenzeitlich neun Punkten Rückstand auf Dortmund in der Bundesliga eindrucksvoll zurück, führen fünf Runden vor Saisonende mit einem Punkt Vorsprung auf den BVB.

Am Samstag wartet Werder Bremen ("Heute"-Liveticker ab 15:30 Uhr). Der ÖFB-Teamspieler ist gewarnt. Der Gegner ist ebenso in bestechender Form. Aus den letzten fünf Spielen wurden vier gewonnen, keines verloren. "Es werden zwei echt spannende Spiele!", sagt Alaba der "Bild", weißt damit auch schon auf das bevorstehende Pokal-Halbfinale gegen Werder am kommenden Mittwoch hin.

Alaba: "Bremen spielt wirklich eine außergewöhnliche Rückrunde. Sehr erfolgreich! Auf Werder müssen wir aufpassen und so in die Spiele gehen wie gegen Dortmund und Düsseldorf. Von der ersten Minute an das Spiel kontrollieren, die Chancen nutzen und hinten aufpassen."

Den Schlüssel zu einem erfolgreichen Werder-Doppel, vor allem aber zur deutschen Meisterschaft, kennt Alaba: "In der Hinrunde hat man sehen können, dass die Ansätze da waren. Da hat uns aber auch Glück gefehlt – und die Ergebnisse teilweise. Jeder Schuss auf unser Tor war gefühlt drin. Jetzt stehen wir defensiv wesentlich stabiler. Und offensiv nutzen wir unsere Chancen gut. 27 Tore und nur drei Gegentore in den letzten sechs Liga-Spielen – das ist das, was wir für Titel brauchen!"

Gegen Bremen kommt der Oldie-Faktor erschwerend hinzu: Claudio Pizarro. Der Ex-Kollege von Alaba geht auch mit 40 Jahren auf dem Buckel noch auf Torejagd – "auf den Claudio muss man immer besonders aufpassen. Ein Schlitzohr. Den darf man keine Sekunde aus den Augen lassen!"

(SeK)