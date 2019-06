Alaba weiß: "Wir stehen bereits unter Druck"

0:1 gegen Polen, 2:4 gegen Israel – Österreich legte einen klassischen Fehlstart in der EM-Quali hin. Am Freitag muss in Klagenfurt Slowenien besiegt werden, um eine realistische Chance auf das Turnier-Ticket zu wahren.

"Der Druck ist jetzt höher als vor den ersten beiden Spielen, aber wir können mit dem Druck umgehen", versichert David Alaba. Der bald 27-Jährige rückte als frischgebackener Double-Sieger ins ÖFB-Camp in Klagenfurt ein.

"Für Titel spielen wir ja"

"Es war eine sehr spannende Saison. Die Meisterschaft erst am letzten Tag zu entscheiden, war speziell." 21 Titel hat Alaba mittlerweile mit den Bayern erobert. "Dafür spielen wir ja Fußball", sagte der Topstar im Beisein von "Heute".

Fakt ist: Nach den Abgängen von Robben und Ribery muss Alaba bei den Bayern mehr Verantwortung übernehmen. "Es ist mein Anspruch, vorne wegzugehen, meine Erfahrungen weiterzugeben", sagt der Wiener. "Im ÖFB-Team habe ich diese Rolle schon länger."

