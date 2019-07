Alaba zeigt geheime Bilder von Party in der Gloriette

Es war eine geheime Party in einer der schönsten Locations von Wien. David Alaba mietete die Gloriette am 24. Juni zu seinem 27. Geburtstag und feierte im großen Stil mit herrlichem Blick auf das Schloss Schönbrunn.

Am Dienstag veröffentlichte der ÖFB-Star auf Instagram nun erste Fotos der Feier.



"Ihr wisst ja, dass ich diesmal groß feiern muss“, schrieb Alaba in Anlehnung an seinen 27. Geburtstag auf seiner Instagram-Seite. Bekanntermaßen hat die Nummer 27 für ihn eine besondere Bedeutung. Sie ist seit Jahren auch seine Rückennummer beim FC Bayern.

Rund 200 Gäste waren zur edlen Party geladen. Das besondere Motto: "The great Alabisi", angelehnt an "The great Gatsby". Standesgemäß wurde im Dresscode der 20er-Jahre gefeiert.

Unter den Gästen waren zahlreiche Sportgrößen: Wie etwa Nationalteam-Kollege Valentino Lazaro, Ex-Teamspieler Rubin Okotie, Davids Ex-Trainer Herbert Gager, Boxer Marcos Nader und Basketballer Marvin Ogunsipe, der vor wenigen Tagen mit Bayern München deutscher Meister geworden war.





