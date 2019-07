Alle Neune! Austria mit Kantersieg im Cup weiter

Ein Einstand nach Maß für die Wiener Austria. Den Veilchen gelang zum Saisonstart in der ersten Runde des ÖFB Cups beim Kärntner Landesligisten Köttmannsdorf ein 9:0-Torspektakel.

Beim Pflichtspiel-Debüt von Coach Christian Ilzer traten die Veilchen vor 1.200 Zuschauern von Beginn an tonangebend auf. Dominik Prokop schoss die Wiener in der neunten Minute aus 20 Metern in Führung, versenkte in der 24. Minute einen Abpraller zum 2:0.

In der 30. Minute drückte Kapitän Alex Grünwald einen Edomwonyi-Stanglpass zum 3:0 über die Linie. Vor dem Seitenwechsel legte Christoph Monschein den vierten Treffer nach (45.).

Nach dem Seitenwechsel ließen die spielfreudigen Wiener nicht nach. Während bei den Kärntnern die Kräfte schwanden, schnürte Grünwald einen Dreierpack (49., 66.). Auch Rückkehrer Tarkan Serbest (53.), Bright Edomwonyi (66.) und Sterling Yateke (83.) trafen.

Die Kärntner vergaben in der Schlussminute die Chance auf den Ehrentreffer. Stephan Borovnik scheiterte am violetten Schlussmann Ivan Lucic.

Alle Spiele im Überblick

Samstag:

Wolfurt - FAC Wien 17:00 Uhr

Wiener Viktoria - Hartberg 17:30 Uhr

Gloggnitz - St. Pölten 17:30 Uhr

Köttmannsdorf - Austria Wien 17:30 Uhr

Pinkafeld - Mattersburg 17:30 Uhr

Wels - Hohenems 18:00 Uhr

Stadl-Paura - Austria Lustenau 18:00 Uhr

Kufstein - Altach 18:30 Uhr

SAK Klagenfurt - Wolfsberger AC 18:30 Uhr

St. Anna am Aigen - Kalsdorf 19:00 Uhr

Union Linz - Admira 19:00 Uhr

Traiskirchen - Horn 19:00 Uhr

Leobendorf - Blau Weiß Linz 19:00 Uhr

Vöcklamarkt - LASK 19:00 Uhr

Neisiedl - GAK 20:30 Uhr

Sonntag:

Allerheiligen - Rapid Wien 17:15 Uhr

Schwaz - Kapfenberg 18:00 Uhr

Freitag:

Anif - Sturm Graz 1:4

Treibach - WSG Tirol 1:2

Langenegg - Austria Klagenfurt 1:4

Bruck/Leitha - Ried 0:4

ATSV Wolfsberg - Elektra Wien 4:1

Kitzbühel - Wacker Innsbruck 0:7

Hall - Juniors OÖ 1:5

Ebreichsdorf - Lafnitz 2:1 n. V.

Bad Gleichenberg - Vorwärts Steyr 2:3

Gleisdorf - Draßburg 4:0

Gurten - Zell am See 1:0

Seekirchen - Amstetten 1:4

Wiener Sport-Club - Dornbirn 2:6

Mauerwerk Wien - Mannsdorf-Großenzersdorf 1:2

Parndorf - Salzburg 1:7

(wem)