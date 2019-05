Transfer-Ticker 28. Mai 2019 20:28; Akt: 28.05.2019 20:28 Print

Schnappt sich Arsenal Dortmund-Star Götze?

Wo spielen die Superstars in der nächsten Saison? Was ist dran an dem heißen Gerücht? Was treibt die Bundesliga? Alle Infos hier im Transfer-Ticker!