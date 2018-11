5:0! Real-Befreiungsschlag gegen Viktoria Pilsen

Real Madrid hat sich mit einem 5:0 gegen Viktoria Pilsen den Frust in der Champions League von der Seele geschossen. Karim Benzema schnürte gegen den tschechischen Meister einen Doppelpack (20., 37.), Casemiro (23.), Gareth Bale (40.) und Toni Kroos (67.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Den Madrilenen fehlt nur noch ein Punkt zum Aufstieg.

Roma dank Abseitstor auf Aufstiegskurs

Die Roma greift nach der K. o.-Phase! Mit einem 2:1-Auswärtserfolg über ZSKA Moskau halten Römer in der Gruppe G bei neun Punkten, können nur noch theoretisch von einem Aufstiegsplatz verdrängt werden. Der Erfolg in Moskau kam jedoch trotzdem glücklich zustande. Pellegrini hatte die Italiener in der 59. Minute aus einer Abseitsstellung zum Sieg geschossen. Die frühe Manolas-Führung (4.) hatte Sigurdsson (51.) ausgeglichen. Nach Gelb-Rot gegen Magnusson (56.) konnten die Russen nicht mehr zusetzen.

Alle Spiele im Überblick





Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)