Alle Spiele der 1. Runde des ÖFB Cups im Überblick

Die erste Runde des ÖFB Cups ist ausgelost. Die "Großen" erwischten allesamt machbare Lose. Titelverteidiger Red Bull Salzburg muss nach Parndorf, Rapid zum steirischen Regionalligisten Allerheiligen und die Austria zum Kärntnerliga-Klub Köttmannsdorf.

"Ich habe wie immer mein Bestes gegeben, es war aber für einige nicht gut genug", scherzte Glücksengerl Peter Stöger, der gemeinsam mit dem ÖFB-Schiedsrichter-Boss Robert Sedlacek die Auslosung vornahm. Der ehemalige Köln- und BVB-Coach hatte vor allem ein Händchen für Regional-Derbys.

Gespielt wird vom 19. bis zum 21. Juli. Der erstgenannte Verein hat stets Heimrecht.

Parndorf - Red Bull Salzburg

Allerheiligen - Rapid Wien

Köttmannsdorf - Austria Wien

Anif - Sturm Graz

Vöcklamarkt - LASK

Pinkafeld - Mattersburg

SAK Klagenfurt - WAC

Kufstein - Altach

Wiener Viktoria - Hartberg

Edelweiß Linz - Admira

Treibach - Swarovski Tirol

Kitzbühel - Wacker Innsbruck

Gloggnitz - spusu SKN St. Pölten

Neusiedl - GAK 1902

Traiskirchen - Horn

Seekirchen - Amstetten

Langenegg - Austria Klagenfurt

Hall - Juniors OÖ

Ebreichsdorf - Lafnitz

Leobendorf - Blau Weiß Linz

Wolfurt - FAC

Bruck/Leitha - Ried

Bad Gleichenberg - Vorwärts Steyr

Stadl Paura - Austria Lustenau

Schwaz - Kapfenberg

Wiener Sportclub - Dornbirn

St. Anna/Aigen - Kalsdorf

Mauerwerk - Marchfeld

Gleisdorf - Drassburg

ATSV Wolfsberg - ASK Elektra

Hertha Wels - Hohenems

Gurten - Zell am See

