Arbeiterklub Rapid fährt ab jetzt Luxus-Mercedes

Rekordmeister Rapid hat einen hochklassigen Transfer getätigt. Allerdings nicht auf dem Spieler-Sektor! Die Grün-Weißen gönnen sich ab sofort Mercedes-Limousinen als neue Dienstwagen, ein vierter Stern soll in Hütteldorf glänzen.

In sportlich schwierigen Zeiten - kein Titel in den letzten zehn Jahren - greift man in Hütteldorf also zu Sterne-Tricks. Der vierte Stern (drei hat man für die 32 Meistertitel sportlich erkämpft) kommt von Autohersteller Mercedes.

Die feinen Herren beim Arbeiterklub Rapid cruisen ab sofort in schwarzen Benz-Kutschen herum, der neue Sponsor AV Group macht es möglich. "Die AV Group und der SK Rapid passen gut zusammen, denn im Fußball wie auch in der Automobilbranche bewegen wir die Menschen. Wir freuen uns, mit der AV Group ein dynamisches Unternehmen als Beifahrer auf unserem weiteren Weg an unserer Seite zu wissen. Gemeinsam wollen wir künftig alle PS auf die Straße bringen", rühmt sich Geschäftsführer Christoph Peschek.

Ähnlich hochkarätige Spieler-Transfers würden Rapid auch sportlich einem Stern näherbringen. Die PS, die die Grün-Weißen künftig auf die Straße bringen, wären auf dem Rasen wahrscheinlich besser aufgehoben.

(pip)