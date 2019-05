Arnautovic-Gala bei Sieg gegen Hasenhüttl-Elf

Die Durststrecke von Marko Arnautovic ist am Samstag eindrucksvoll zu Ende gegangen. Der 30-jährige ÖFB-Teamstürmer war beim 3:0-Erfolg über Ralph Hasenhüttl und Southampton der Matchwinner für West Ham United.

In der 16. Minute durchbrach Arnautovic nach Zuspiel von Mark Noble seine Torsperre, erzielte seinen ersten Liga-Treffer seit 2. Jänner. Per Abstauber schnürte der Stürmer in der 69. Minute einen Doppelpack, hat nun neun Saisontreffer auf dem Konto. Ryan Fredericks erzielte in der 73. Minute den 3:0-Endstand.

Die "Hammers" bleiben nach dem zweiten Sieg in Folge als Elfter im Niemandsland der Tabelle. Southampton ist als Tabellen-16. bereits fix gerettet.

Wolverhampton feierte durch Leander Dendoncker (75.) einen 1:0-Heimsieg über Fulham. Bei den Londonern wurde mit Harvey Elliott der jüngste Spieler der Premier-League-Geschichte eingesetzt. Er ist 16 Jahre und 30 Tage alt.





