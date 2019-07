Arnautovic erzielt in China seinen nächsten Treffer

China liegt Marko Arnautovic zu Füßen – zumindest in Shanghai. Der um 25 Millionen Euro von West Ham geholte Legionär trug sich in seinem zweiten Meisterschafts-Einsatz zum zweiten Mal in die Schützenliste ein.

Arnautovic, der erstmals in der Startelf stand, erzielte auswärts gegen den Tabellen-Siebenten Wuhan Zall den Ausgleich zum 1:1 (23.). Liu Yun hatte das Heimteam früh in Führung gebracht (4.).

"Arnie" wurde in der Pause ausgewechselt. Es blieb beim 1:1.

Shanghai liegt nach 20 Runden auf Rang zwei, vier Zähler fehlen auf Spitzenreiter Guangzhou Evergrande.

(ee)