Arnautovic wieder Kapitän, Hinteregger fraglich

Das ÖFB-Team peilt in Skopje den zweiten Sieg in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien an. Die Startformation ist allerdings noch offen.