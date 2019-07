Toter Italo-Star Astori: Fälschte Arzt die Befunde?

Die Trauer war groß, als Fiorentinas Kapitän Davide Astori bei einer Auswärtsreise nach Udine im März 2018 tot in seinem Hotelzimmer aufgefunden wurde.

Ein plötzlicher Herzstillstand aufgrund eines Herzfehlers kostete dem erst 31-jährigen Italiener das Leben. Aber wie ist es möglich, dass ein solcher Herzfehler bei einem Leistungssportler nicht entdeckt wird?

Eine Antwort auf diese brisante Frage könnte der Teamarzt des italienischen Serie-A-Klubs geben. Laut der Zeitung "La Nazione" soll es bald eine Anzeige gegen ihn geben. Der Verdacht: Irreführung der Behörden und Urkundenfälschung.

Der Mediziner soll bei Astoris Medizincheck schleißig gearbeitet haben, eine Belastungsuntersuchung, die er angibt, soll gar nicht stattgefunden haben. Am 10. Juni 2017 erteilte der Arzt Astori sein medizinisches Okay für die nächste Saison, in einem Dokument führt er unter anderem eine von ihm durchgeführte "Strain-Untersuchung" an.

Eine Methode, bei der der Herzmuskel auf eine mögliche Deformation untersucht wird. Doch genau das hat der Mediziner nicht getan – wirft ihm der ermittelnde Staatsanwalt vor. Er soll das Dokument erst später ausgestellt haben, um seinen Fehler zu verbergen.

Eine ungeheuerlicher Verdacht, den das Gericht jetzt klären wird.

