Transfers sprengen bereits die Milliarden-€-Grenze

Joao Felix ist die Nummer eins unter den Transfers in diesem Sommer. Zumindest was die Ablösesumme betrifft. Unfassbare 126 Millionen Euro legte Atletico Madrid für die Dienste des erst 19-jährigen Portugiesen auf den Tisch. Nur die Stars Kylian Mbappe (135 Mio. Euro Ablöse), Philippe Coutinho (145 Mio.) und Neymar (222 Mio.) kamen in der Vergangenheit ihren Klubs noch teurer.

Auf den Plätzen hinter Joao Felix folgen in diesem Sommer

Antoine Griezman und Eden Hazard. Ersterer schloss sich für 120 Millionen Euro dem FC Barcelona an, zweiterer geigt ab sofort für die Ablösesumme von 100 Millionen Euro für Real Madrid.

Völlig verrückt: Die 15 teuersten Transfers dieser Wechselperiode brachten Ablösen im Wert von 1,017 Milliarden Euro ein. Eine absurd hohe Zahl, die vor zehn Jahren noch als undenkbar galt. 2009 brach Cristiano Ronaldo mit seinem Wechsel zu Real mit einer Ablöse von 94 Millionen den damals gültigen Rekord, die 15 teuersten Transfers machten insgesamt "nur" 565,8 Millionen Euro aus. Noch krasser fällt der Vergleich mit dem Jahr 1999 aus. Die 15 teuersten Wechsel verschlangen damals gerade einmal 343,5 Millionen Euro.

Eine Ende des Wahnsinns ist aber noch längst nicht in Sicht. Laut dem Nachrichtenmagazin "Spiegel" soll im Jahr 2030 der erste Spieler für die Ablösesumme von einer Milliarde Euro den Verein wechseln.

Die 15 Top-Transfers des Sommer 2019 (Stand 15. Juli):

1. Joao Felix (Atletico, 126 Millionen Euro Ablöse

2. Antoine Griezmann (Barcelona, 120 Mio.)

3. Eden Hazard (Real, 100 Mio.)

4. Lucas Hernandez (Bayern, 80 Mio.)

5. Frenkie de Jong (Barcelona, 75 Mio.)

6. Rodri (Manchester City, 70 Mio.)

7. Tanguy Ndombele (Tottenham, 60 Mio.)

8. Luka Jovic (Real, 60 Mio.)

9. Aaron Wan-Bissaka (Manchester United, 55 Mio.)

10. Eder Militao (Real, 50 Mio.)

11. Ferland Mendy (Real, 48 Mio.)

12. Rodrygo (Real, 45 Mio.)

13. Youri Tielemans (Leicester, 45 Mio.)

14. Mateo Kovacic (Chelsea, 45 Mio.)

15. Raul Jimenez (Wolverhampton, 38 Mio.)





(Heute Sport)