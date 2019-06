Auch die Bullen jubeln mit den Stars von Liverpool

Liverpool hat sich mit dem 2:0 gegen Tottenham den begehrten Henkelpott gesichert. In den Reihen der frisch gebackenen Champions-League-Sieger stehen auch zwei ehemalige Salzburger Bullen.

Naby Keita und Sadio Mané wurden in der Mozartstadt zu richtig guten Fußballern, machten dann den nächsten Karriere-Schritt. Keita kam via Leipzig zu den Reds, Mané machte einen kleinen Zwischenstopp in Southampton ehe er zur Klopp-Truppe stieß.

Keita wurde nicht rechtzeitig fit, spielte aber eine tolle erste Saison in England, Mané gehört sowieso zu den absoluten Stars an der Anfield Road. Da gratulierte natürlich auch Red Bull Salzburg via Twitter, mit dem Hashtag #MadeInSalzburg.

Auch Trainer Jürgen Klopps Ex-Klubs Dortmund und Mainz schlossen sich den Glückwünschen für die Reds via Twitter an.





(PiP)