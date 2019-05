Augen-Anweisung! Was will Kovac damit sagen?

Konzentration! Das heißt es, wenn man mit beiden Zeigefingern seitlich auf die Augen zeigt. Doch was Niko Kovac mit dieser Augen-Anweisung beim 3:0-Erfolg der Bayern im DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig sagen wollte, bleibt wohl sein Geheimnis.

Kovac zeigte nämlich nicht – wie sonst üblich – von den Seiten auf die Augen, sondern fuhr mit dem rechten Fingen ins Auge hinein. Da musste der Bayern-Coach selbst die Augen zusammenkneifen.

"Puh, da war ich zu euphorisch. Aber ich bin heil", strahlte Kovac nach dem Spiel über den eingefahrenen Titel. "Hier heute das Spiel gegen Leipzig so zu gewinnen, ist aller Achtung wert", jubelte Kovac in seiner gewohnt ruhigen Art nach dem Spiel bei Sky. "Die Serie, die wird gestartet haben, spricht für uns, spricht für die Mannschaft."

Einen Seitenhieb gegen den Bayern-Vorstandsvorsitzenden Karl-Heinz Rummenigge konnte sich Kovac in der Stunde des größten Triumphs aber nicht verkneifen. "Ich würde mir manchmal wünschen, dass es anders läuft. Aber das Rad zurück zu drehen, ist schwierig. Ich glaube, wir sollten alle an uns arbeiten. Wir sind schließlich alle Menschen. Kritik ist berechtigt, aber die Art und Weise ist immer entscheidend", so Kovac mit einer klaren Botschaft in Richtung der Bayern-Bosse.

