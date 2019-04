Ibertsberger: "2:2 war für uns eine Katastrophe!"

Das 2:2 gegen den spusu SKN St. Pölten war bereits das siebte Spiel ohne Sieg in Folge für die Wiener Austria. Im Jahr 2019 konnten die Wiener überhaupt nur einen einzigen Pflichtspielsieg einfahren. "Wir haben jetzt eine schwierige Phase. Wir brauchen unbedingt wieder einen Sieg", sagte Dominik Prokop nach Abpfiff.

Frust innerhalb der Mannschaft

Der Frust der Austria-Spieler war nach dem Spiel deutlich zu spüren. "Wir sind selber sauer", betonte Florian Klein. Der Grund für den Negativlauf ist allerdings nicht so leicht festzumachen. "Es sind zu viele Sachen, die man ansprechen muss." Das Tor zum 2:2 fiel dabei nach einem schnellen Konter der St. Pöltner, bei dem die gesamte Hintermannschaft der Austria nicht gut aussah. "Die Bereitschaft, solche Situationen zu verhindern, das haben wir nicht", vermisste Klein den mangelnden Einsatz seiner Mannschaft.

Ibertsberger klagt über fehlende Ordnung

"Es ist eine sehr große Enttäuschung, wir haben uns viel vorgenommen. Unverständlich, dass wir, nachdem wir uns einen Vorteil erarbeiten, wieder so die Ordnung verlieren, den Konter zulassen und das 2:2 kassieren. Das darf so nicht passieren", war Trainer Robert Ibertsberger sauer.

Doch nicht nur in der Defensive ortet der Austria-Coach Schwächen. Auch im Angriff mangelt es an Kaltschnäuzigkeit. "Es sind Sachen dabei gewesen, wo wir Dinge vermissen lassen, um mit einem Sieg aus der Partie rauszugehen. In der Offensive waren wir vor allem in der ersten Halbzeit viel zu kompliziert unterwegs. Das hätten wir viel einfacher zu Ende spielen können", so Ibertsberger. "Das Spiel war vom Ergebnis her eine richtige Katastrophe."

Einzig Alon Turgeman zeigte ein solide Leistung und erzielte seinen ersten Bundesliga-Doppelpack. So richtig freuen konnte er sich ob des vergebenen Sieges aber nicht. "Es war nicht genug. Wir waren am Ende einfach naiv und haben dafür bezahlt", so der 27-jährige Israeli.

