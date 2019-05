Austria bestätigt: Ilzer wird der neue Chefcoach

Gerüchte gab es schon länger, jetzt ist die Entscheidung gefallen. Die Wiener Austria wird mit einem neuen Chefcoach in die nächste Saison gehen. Christian Ilzer ist in Zukunft für die sportlichen Geschicke der Violetten verantwortlich. Der 41-Jährige führte zuletzt den WAC auf Platz drei und damit in die Europa-League-Gruppenphase. Damit steht auch fest, dass Austria-Interimscoach Robert Ibertsberger gehen muss.

Hier die Aussendung der Austria im Wortlaut:



Nachdem alle Gespräche abgeschlossen und sämtliche Verträge unterschrieben sind sowie die Gremien ihre Zustimmung erteilt haben, freuen wir uns bekanntgeben zu dürfen, dass Christian Ilzer ab der Saison 2019/20 der neue Trainer von Austria Wien ist. Die offizielle Präsentation findet am Mittwoch um 13:30 Uhr im Rahmen einer Pressekonferenz im Medienzentrum der Generali-Arena statt.

Viola TV wird die Pressekonferenz wie gewohnt live übertragen. AG-Vorstand Markus Kraetschmer, Sportdirektor Ralf Muhr und Christian Ilzer sprechen über die wichtige Personal-Entscheidung und beantworten die Fragen der Medienvertreter.

Die bisherigen Profi-Trainer-Stationen von Christian Ilzer:

Cheftrainer beim Wolfsberger AC (Saison 2018/19): Platz drei

Cheftrainer beim TSV Hartberg (Saison 2017/18): Aufstieg in die Bundesliga

Co-Trainer beim Wolfsberger AC unter Heimo Pfeifenberger (25.11.2015 - 31.05.2017)

Cheftrainer beim TSV Hartberg (05.06.2015 - 25.11.2015)

Co-Trainer beim SC Wiener Neustadt (Saison 2014/15) unter Heimo Pfeifenberger und Helgi Kolvidsson

Co-Trainer beim TSV Hartberg (Saison 2013/14) unter Bruno Friesenbichler

Teil des ÖFB-U19-Trainerstabs (2011-2013) und Cheftrainer von SC Weiz (2012/13)

Co-Trainer beim TSV Hartberg (2007-2011) unter Bruno Friesenbichler: Meistertitel Regionalliga Mitte 08/09 und Aufstieg in die Zweite Liga

(red)