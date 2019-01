Austria gewinnt Test-Hit gegen Ex-Coach Bjelica

Zweiter Sieg in der Frühjahrs-Vorbereitung für die Wiener Austria. Die Veilchen gewannen den ersten Probe-Galopp während des Trainingslagers im türkischen Belek gegen Dinamo Zagreb mit Ex-Coach Nenad Bjelica an der Seitenlinie sowie den ehemaligen Austria-Eigengewächsen Marin Leovac und Emir Dilaver in der Startelf mit 2:0.

Den Veilchen-Führungstreffer in der 81. Spielminute erzielte Manprit Sarkaria mit einem flachen Schuss ins Eck. Den Schlusspunkt setzte Neuzugang Sterling Yateke aus kurzer Distanz (89.). Beide Treffer wurden sehenswert von Dominik Fitz vorbereitet.

Bereits im ersten Durchgang zeigte sich das Team von Thomas Letsch spielfreudig. Ewandro (21., 36.) hatte zwei Mal die Führung auf dem Fuß. Bei einem Lattentreffer von Olmo Carvajal (45.) hatten die Veilchen Glück. Im zweiten Durchgang vergaben Sarkaria (77.) und Alon Turgeman (78.) die Führung.

Im Rahmen des Trainingslagers folgt am Mittwoch der zweite Test gegen Roter Stern Belgrad.

Austria 1. Halbzeit: Pentz - Klein, Madl, Borkovic, Martschinko - Sax, Matic, Demaku, Prokop - Ewandro, Edomwonyi

Austria 2. Halbzeit: Pentz - Salamon, Schoissengeyr, Igor, Cuevas - Sarkaria, Hahn, Matic, Fitz - Yateke, Turgeman

