Austria gewinnt Test zum Trainingslager-Ausklang

Nach einer harten Trainingswoche hat die Wiener Austria den letzten Test im Rahmen des Trainingslagers gewonnen. Die Veilchen setzten sich in Fürstenfeld gegen den tschechischen Erstligisten Banik Ostrava mit 2:1 durch.

Dabei traten die Wiener spielfreudig auf, dominierten nach Belieben. Max Sax brachte die Elf von Christian Ilzer in der 20. Minute mit einem sehenswerten Schupfer in Front. Nur zwei Minuten nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer (52.) schoss Manprit Sarkaria die Wiener zum verdienten Sieg (54.).

"Wir haben genau das umgesetzt, was wir uns unter der Woche erarbeitet haben. Ich bin sehr zufrieden mit den Burschen, sie haben sich viele Chance erspielt, wenig zugelassen und eine richtig gute Einstellung gezeigt – auch als die Beine schwerer geworden sind", lobte der neue Austria-Coach.

"Wir haben insgesamt sicher einen guten Schritt in den vergangenen Tagen gemacht, da müssen wir jetzt weitermachen und uns immer näher an das Limit herantasten", so der 41-Jährige.

Direkt nach dem Spielende ging es für die Veilchen nach Wien zurück.

Die Aufstellungen

Austria in der 1. Halbzeit: Pentz - Klein, Madl, Borkovic, Cavlan - Jeggo - Ebner, Grünwald, Serbest - Sax, Edomwonyi.

Austria in der 2. Halbzeit: Kos - Zwierschitz, Madl (60. Handl), Jarjue, Martschinko - Jeggo (60. Demaku) - Prokop, Fitz, Hahn - Edomwonyi (60. Pichler), Sarkaria.

Es fehlten die Angeschlagenen Sterling Yateke und Alon Turgeman sowie Christoph Monschein, der nach seiner Hand-OP noch eine Schiene trägt und der Langzeit-Verletzte Christian Schoissengeyr.

