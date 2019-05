Austria holt Zwierschitz: "Ich bin unheimlich Stolz"

Der 28-Jährige gilt als Defensiv-Allrounder, kann in der Viererkette praktisch auf jeder Position spielen. Sein Vertrag in der Südstadt läuft im Sommer aus, die Veilchen müssen also keine Ablöse für den gebürtigen Mödlinger zahlen.

"Mit Stephan gewinnen wir einen erfahrenen und vielseitig einsetzbaren Defensivspieler dazu, der uns zusätzliche Stabilität verleihen soll", so FAK-Sportdirektor Ralf Muhr.

Zwierschitz verbrachte seine geasmte bisherige Karriere in Niederösterreich. 2013 wechselte er von seinem Ausbildungsklub St. Pölten zur Admira, für die er seither 195 Spiele absolvierte. "Ich bin unheimlich stolz, dass ich jetzt bei Austria Wien bin. Ich freue mich schon darauf, in diesem tollen Stadion mit der Unterstützung der Austria-Fans spielen zu dürfen. Meine ersten Eindrücke vom Verein und vom ganzen Umfeld sind sehr gut", so Zieschitz über seinen Wechsel nach Wien.

In der abgelaufenen Saison absolvierte der 28-Jährige 28 Spiele. Dabei erzielte der Rechtsverteidiger vier Tore und fünf Assists.





(Heute Sport)