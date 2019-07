Plus Packerl "Tschick" 06. Juli 2019 08:58; Akt: 06.07.2019 08:58 Print

Auto-Ärger für Buffon! Mit 155 km/h und ohne Gurt

Gigi Buffon tut was er will! So postet der neue und alte Juventus-Goalie ein Foto von sich in seinem Auto bei 155 km/h - dabei ist er auch nicht angeschnallt.