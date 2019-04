BVB-Klatsche: "Bayern ist ja kein Karnevalsverein"

Bayern ist zurück! Die Münchner fertigten am Samstagabend in der 28. Bundesliga-Runde den Tabellenführer Borussia Dortmund mit 5:0 ab und übernahmen die Tabellenspitze – einen Punkt vor dem BVB. Es war die höchste Klatsche für einen Tabellenführer in diesem Jahrtausend.

"Sie sind ja kein Karnevalsverein"

Im Lager der Dortmunder, die ohne Paco Alcacer und Raphael Guerreiro angereist waren, herrschte nach dem Schlusspfiff Fassungslosigkeit. "Wir haben einfach katastrophal gespielt, katastrophal verteidigt. Ich hab keine Erklärung dafür", so BVB-Kapitän Marco Reus.

Den Schwarz-Gelben hatte im gesamten Spiel Einsatz, Zweikampfstärke und Passgenauigkeit gefehlt. "So dürfen wir gegen niemanden auftreten. Bayern ist ja kein Karnevalsverein. Jetzt müssen wir knallhart analysieren", so Reus weiter.

"Ganz anderen Anspruch"

Der Kapitän ortet auch taktische Fehler. "Wir sind zu tief gestanden. der Weg zum gegnerischen Tor war zu weit. Eigentlich musst du hier Druck machen, aber das haben wir keine Sekunde geschafft. Wir waren die klar schlechtere Mannschaft. Das dürfen wir nicht akzeptieren, weil wir einen ganz anderen Anspruch haben."

Sein Coach Lucien Favre stand ebenfalls der Schock ins Gesicht geschrieben. "Sie haben uns eine Lehrstunde erteilt. Sie waren schneller, besser, haben die richtigen Bewegungen gemacht."

"Fußball ist manchmal merkwürdig"

Bayern-Coach Niko Kovac konnte es nach dem Spiel selbst kaum fassen. "Fußball ist manchmal merkwürdig. Fußball kann man nicht immer erklären. Aber der Sieg war in dieser Art und Weise richtig gut. Von Dortmund kam gar nichts."

Führungstorschütze Mats Hummels ergänzte: "Wir wollten zeigen, dass wir ab der ersten Sekunde auf dem Platz sind. Wenn wir aktiv sind, sind wir eine Topmannschaft. Dann sind wir in einer anderen Klasse."

Robert Lewandowski knackte mit seinem Doppelpack eine besondere Bestmarke: Der Pole hat nun 201 Tore in der Bundesliga erzielt. "Das bedeutet mir viel. Ich hätte nie gedacht, so viele Tore schießen zu können. Das Wichtigste ist aber, was wir mit der Mannschaft erreichen."



(wem)