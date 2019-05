Wirte fürchten sich vor 70.000 britischen Hools

Am kommenden Samstag steigt das große Finale der Champions League zwischen dem FC Liverpool und Tottenham Hotspur in Madrid. Bar-Inhaber äußerten nun ihre Bedenken: Sie haben Angst vor den "Hooligans", die aus England anreisen werden.

Große Besorgnis bei Gastwirten

Das Endspiel der Königsklasse wird in Atletico Madrids Wanda Metropolitano stattfinden. Von den 70.000 erwarteten Fans haben allerdings rund 20.000 kein Ticket für das Stadion. Sie werden auf die Lokale in der Stadt ausweichen.

Mehrere spanische Medien berichten nun vom Besorgnis der Madrider Gastwirte. Die Bar-Besitzer befürchten offenbar, dass ihre Lokale zu Fan-Magnet der Briten werden könnte. Genauer gesagt haben sie offenbar Angst, dass sich viele Hooligans darunter befinden könnten.



Die Titelseite der Tageszeitung "Marca" trugt die Überschrift: "Angst" – bereits fünf Tage vor dem Spiel.

Am Plaza de Colon werden sich die Spurs-Fans versammeln, entlang der Avenida Felipe II jene der "Reds. An diesen "Hot-Spots" scheint die Hooligan-Gefahr besonders hoch zu sein.

Bars wollen früher schließen

Um Chaos und Verwüstung zu unterbinden, wollen nun zahlreiche Gastwirte ihre Lokale bereits früher schließen. Einige planen sogar, das gesamte Wochenende über gar nicht erst aufzusperren.

Der Manager des Hard Rock Cafés in der Nähe des Plaza de Colon gab etwa an, dass er sich darauf vorbereitet, zusätzliches Sicherheitspersonal für das Finale am Samstag sowie für die Tage vor dem Finale einzuziehen.

Trotz der Besorgnis in Spanien bereiten sich die Bars auf die starke Besucheraufnahme vor. Ein Barchef fügte hinzu: "Normalerweise verwenden wir zwei Fässer pro Woche, aber für Donnerstag, Freitag und Samstag haben wir diese Woche jeweils drei Fässer pro Tag geplant, also insgesamt wird es neun sein. "

