Barca-Bus ließ Messi an der Anfield Road zurück

Was für eine historische Fußballnacht! Liverpool hat am Dienstag mit einem sensationellen 4:0-Heimerfolg über Barcelona die 0:3-Pleite vom Halbfinal-Hinspiel gedreht, steht im "Königsklassen"-Endspiel. Dazu passend wurde der Superstar an der Anfield Road "vergessen".

Die Katalanen hatten stümperhaft und viel zu überheblich den mehr als komfortablen Vorsprung aus der Hand gegeben. Auch, weil Lionel Messi, auf dessen Schultern neuerlich die katalanischen Hoffnungen ruhten, alles andere als einen grandiosen Abend erwischte.

Messi in der Kritik

Dabei war der 31-Jährige im Hinspiel mit seinem Doppelpack samt sehenswert versenktem Freistoß noch der umjubelte Held gewesen. Doch nach der Rückspiel-Pleite an der Anfield Road schossen sich die spanischen Medien auf den argentinischen Zauberer ein.

"Messi verschwand schon wieder", schrieb etwa die Marca. Ein Blick in die "Heute"-Datenbank zeigt eindeutig: Messi hatte schon bessere Nächte. Der Argentinier verzeichnete lediglich 63 Ballkontakte – zu wenig für einen Spielmacher seiner Klasse. Messi brachte 35 seiner 41 Pässe an den Mitspieler. Erschreckend allerdings: Er verlor 17 Mal den Ball. Seine zwei Torschüsse sorgten für wenig Gefahr. Trotzdem hatte Messi die meisten Abschlüsse und Dribblings seines Teams. Ein Armutszeugnis.

Im Stadion "vergessen"

Der Barca-Star hatte nach dem Spiel auch keine Lust, in der Mixed Zone mit den Medienvertretern zu sprechen. Und dann auch das noch! Der Barcelona-Teambus verließ die Anfield Road ohne den Superstar. Messi wurde zur Dopingkontrolle ausgewählt und musste nachträglich zum Flughafen gebracht werden.

