Begehrtester Verteidiger der Welt hat neuen Klub

Es dürfte nur noch wenige Stunden dauern, bis der Transfer von Matthijs de Ligt von Ajax Amsterdam zu Juventus Turin offiziell abgeschlossen wird.

Nichts steht dem Deal noch im Weg. Die "Alte Dame" tweetete bereits Videos mit dem Neuzugang auf dem offiziellen Klub-Account.

Am Dienstagabend landete der 19-jährige Innenverteidiger, der als eines der größten Talente auf dieser Position gilt, holte in der vergangenen Saison mit den Niederländern mit Meistertitel und schaffte es mit seinem Team bis in den Halbfinal der Champions League.

Als Ablösesumme steht ein Betrag von rund 75 Millionen Euro im Raum. Superstar Cristiano Ronaldo hatte sich schon vor Wochen sehr offensiv um den Defensiven bemüht. Mit den Holländer steigen auch die Chancen auf seinen ersten Champions-League-Titel seit dem Real-Abschied.

Heute Transfer-Center

Das könnte Sie auch interessieren:

(SeK)