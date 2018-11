Sorge bei Rapid: Dibon kollabierte in der Kabine

Christopher Dibon ist Rapids großer Pechvogel. Er konnte sich am Mittwoch über den souveränen 3:0-Sieg im Cup beim WAC nur wenig freuen. Seine Partie war schon in Halbzeit eins vorzeitig beendet.

Nach einem Zweikampf mit Christopher Wernitznig musste Dibon mit Schmerzen am Knöchel ausgewechselt werden. Eigentlich hätte er den Platz aber schon viel früher verlassen sollen. Schon in der Anfangsphase hatte er sich bei einem harten Zusammenprall mit Gegenspieler Dever Orgill am Kopf verletzt.

Orgill wurde nach dem Kopf-an-Kopf-Crash minutenlang behandelt und mit der Trage abtransportiert. Der Jamaikaner war sichtlich benommen. Dibon blieb hingegen am Platz.

Die medizinische Abteilung hätte auch beim Rapid-Verteidiger näher hinsehen sollen. Wie die "Krone" berichtet, kollabierte Dibon nach seiner Auswechslung in der Kabine – weil er trotz Gerhirnerschütterung weitergespielt hatte.

Dibon wurde ins Krankenhaus gebracht, wo er mit Infusionen behandelt wurde und zur Beobachtung blieb. Wie lange er ausfällt, ist noch nicht bekannt.

Tun Liga und Teams zu wenig?



Der Vorfall verdeutlicht, wie fahrlässig im (heimischen) Fußball noch mit Kopfverletzungen umgegangen wird. In anderen Kontaktsportarten herrscht schon mehr Bewusstsein für die Problematik.

Bekanntestes Beispiel: In der nordamerikanischen NFL sieht das "Concussion Protocol" vor, dass bei Verdacht auf Gehirnerschütterungen ein neutraler Neurologe und der Mannschaftsarzt das Okay geben müssen, ehe der Spieler wieder aufs Feld darf.

Der Abtransport von Orgill hätte in diesem Fall Hinweis genug sein müssen, bei Dibon etwas genauer hinzusehen. Schließlich unterlag auch sein Kopf beim Aufprall denselben physikalischen Gesetzen ...

(S. Klein)

Christopher Dibon spielte gegen den WAC trotz Gehirnerschütterung weiter. Kollabierte deshalb in der Kabine, nachdem er wegen einer Knöchelverletzung ausgewechselt worden war. [Info "Krone"]



Warum ist der Kopf in diesem Sport weniger wert als ein Knöchel?#TipicoBL @OEFBL — Sebastian Klein (@sebustulus) 2. November 2018

