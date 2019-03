Bickel: "Habe mündlichen Vertrag bis Mai 2021!"

Rapid-Sportdirektor Fredy Bickel nahm am Freitag Stellung zu seiner Zukunft bei den Grün-Weißen. Nach einem Abgang im Sommer hört sich das Statement der Schweizers nicht unbedingt an.

"Mein aktueller Vertrag läuft bis Sommer 2019, zudem habe ich eine mündliche Vereinbarung bis Mai 2021", erklärt Bickel bei der Pressekonferenz vor dem Admira-Spiel. Selbst so ein mündlicher Vertrag ist bereits rechtlich bindend, Präsident Michael Krammer und Bickel hatten eine solche Vereinbarung mehrmals im TV angesprochen.

Eine Möglichkeit zu einem vorzeitigen Abgang besteht aber doch: "Bis November 2019 gibt es eine Option, das Präsidium kann meinen Vertrag innerhalb von 30 Tagen auflösen, sobald der neue Präsident feststeht. Ich habe die selbe Möglichkeit, das ist eine sehr faire, gute Option."

Bickel will sich nun voll auf die sportliche Aufgabe konzentrieren. Die heißt, den Kader zu verkleinern. Sollte Rapid nächste Saison ohne Europacup auskommen müssen, so wollen die Hütteldorfer mit nur 23 Mann in die neue Saison gehen.

"Es läuft nur der Vertrag von Andrei Ivan aus. Es gibt aber Gespräche, vielleicht können wir nächste Woche schon einen Abgang vermelden", so Bickel.

(pip)