Bickel: "Man kann sich Müdigkeit auch einreden"

Rapid kommt nicht in Fahrt! Nach dem 0:0 in der Europa League gegen Villarreal setzte es in der Liga ein 1:3 bei Wolfsberg. Sportchef Fredy Bickel ist sauer.