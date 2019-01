Bickel tritt bei neuem Stürmer auf die Bremse

"Kein Kommentar." Rapids Sportchef Fredy Bickel gab sich auf die Nachfrage der "Krone" nach dem neuen Stürmer Maurides jr. äußerst bedeckt. "Von einer Einigung sind wir noch weit entfernt."

Der 24-jährige Brasilianer, der Rapids Liga-Krise mit Toren beenden soll, reiste aber bereits aus dem Trainingslager seines Klubs ZSKA Sofia in Malaga ab. Am Montag soll er in Wien den Medizin-Check absolvieren.

Bei Rapid wartet angeblich angeblich ein Vertrag bis 2022 auf Maurides jr., der in 26 Spielen für Sofia 13 Tore erzielte. Als Ablösesumme sind 1,3 Millionen Euro im Gespräch. Bonus-Zahlungen könnten den Preis aber später noch nach oben treiben.

Maurides erlangte übrigens 2013 bereits ungewollte Berühmtheit. Sein Premieren-Tor für seinen damaligen Klub Internacional Porto Alegre feierte er mit einem Salto – und riss sich bei der Landung prompt das Kreuzband. Gut möglich, dass in seinem Rapid-Vertrag auch eine Klausel samt "Salto-Verbot" enthalten ist...

Hier das Video von Maurides Mißgeschick, das um die Welt ging:



(Heute Sport)