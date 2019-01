Bickel verrät: Rapid schon mit zwei Knipsern einig

Die Stürmersuche geht auf die Zielgerade. Nach der Absage der Wunschlösung Vakoun Bayo (Wechsel zu Celtic) wurde zuletzt gerätselt, wer der neue Mann im Angriff der Hütteldorfer sein könnte.

Zwei Namen sickerten durch und wurden nun bestätigt. Andres Vombergar von Olimija Laibach erzielte in 17 Auftritten heuer 11 Tore. Der Argentinier könnte bald in Wien landen. Seit Freitag kennt man auch Maurides Junior von ZSKA Sofia. Er stammt aus Brasilien und schoss 13 Tore in 26 Pflichtspielen.

Es handelt sich nicht bloß um leere Gerüchte. In der "Krone" bestätigt Sportdirektor Fredy Bickel: "Wir haben die Grenzen bereits festgelegt." Soll heißen: Es gibt bei beiden Stürmern schon eine mündliche Einigung.

Trainer Didi Kühbauer hat die Wahl. Andere Klubs könnten aber noch dazwischenfunken.

(Heute Sport)