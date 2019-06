Bitter! U21-Stütze fällt für EM-Endrunde in Italien aus

Bittere Nachrichten wenige Tage vor Turnierstart. Österreich misst sich auf U21-Ebene kommende Woche mit den besten Teams Europas. Für die heimischen Toptalente ist es eine große Chance, sich in die Notizblöcke internationaler Scouts zu spielen.

Diese wird Sandi Lovric verwehrt. Der Sturm-Kicker fällt kurzfristig für die Endrunde aus. Das gab der Verband am Freitag bekannt.

Der Mittelfeldspieler von Sturm Graz zog sich im Vorbereitungscamp in Bad Tatzmannsdorf eine muskuläre Verletzung im Oberschenkel zu.

Teamchef Werner Gregoritsch nominierte Petar Gluhakovic von der Wiener Austria nach.

Das U21-Nationalteam reist am heutigen Freitag – nach der offiziellen Verabschiedung durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen in der Hofburg und einer anschließenden Pressekonferenz – per Bus ins EURO-Teamcamp nach Friaul. Die Österreicher starten am Montag, 17. Juni, 18:30 Uhr in Triest mit dem Spiel gegen Serbien in ihre erste U21-EM-Endrunde.



(SeK)