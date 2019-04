Alaba fährt im Beast zur Party mit Bra und Bolt vor

David Alaba fertigte mit seinen Bayern im Spiel um die deutsche Meisterschaft Dortmund mit 5:0 ab. Der Rekordmeister nahm dem BVB somit am Samstag die Tabellenführung ab, liegt einen Punkt vor dem Rivalen.

Zur Feier gab es am Abend eine krachende Party im Münchner Nobel-Club P1 auf Einladung von Bayern-Star Jerome Boateng. Mit dabei: ÖFB-Teamspieler Alaba und zahlreiche weitere Stars.

Ex-Nationalspieler Boateng, der beim Dortmund-Spiel 90 Minuten nur auf der Bank saß, feierte am Samstag Abend die zweite Ausgabe seines Magazins "BOA". Eingeladen war so ziemlich alles was Rang und Namen hat. Neben mehreren Bayern-Kollegen wie Robert Lewandoswki, Franck Ribery oder Serge Gnabry waren auch Stars wie Rapper Capital Bra, Sprint-Legende Usain Bolt, MTV-Star Palina Rojinski oder Sängerin Lena Meyer Landrut mit dabei.

Den imposantesten Auftritt des Abends legte allerdings ÖFB-Star David Alaba hin. Der 26-Jährige kam in seinem schwarzen Cadillac Escalade - das "Beast". Der 426 PS-Schlitten wurde eigens für Alaba im Raum Stuttgart von Auto-Tuner Daniel Barinc aufgemotzt. Auf dem Kühlergrill und auf den Ledersitzen prangen dazu die Initialen "DA27".

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)