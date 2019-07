Brasilien gegen Messi im "Stadion der Schande"

Superclasico! Brasilien gegen Argentinien – das ist das Beste, was der südamerikanische Fußball zu bieten hat. Der Leckenbissen steigt bereits im Halbfinale der Copa America in Brasilien, Mittwoch (2.30 Uhr), live bei DAZN.

Doch ausgerechnet im Duell mit dem von Lionel Messi angeführten Erzfeind kommt bei den Brasilianern ein altes Trauma hoch. Gespielt wird nämlich in Belo Horizonte. Beim Namen der Governador Magelhaes Pinto-Arena rinnt es brasilianischen Fußballfans noch heute eiskalt den Rücken runter.

Schance von Belo Horizonte

Denn im 62.000 Zuschauern Platz bietenden Oval erlebte die Selecao am 8. Juli 2014 ihre schwärzeste Stunde, ging im Halbfinale gegen Deutschland mit 1:7 unter. Ein Trauma, das die Südamerikaner bis heute beschäftigt, sogar als Redewendung im Wörterbuch steht. "7 a 1 foi pouco", was so viel heißt wie "Das 7:1 war wohl nicht genug".

Nun bietet sich die Chance für die Selecoa, das Fußball-Trauma zu überwinden. "Das Spiel damals war der Horror. Aber jetzt müssen wir uns auf Argentinien konzentrieren", so Abwehrchef Thiago Silva.

Leistungssteigerung muss her

Doch wie vor fünf Jahren müssen die Kicker vom Zuckerhut auf Neymar verzichten. Außerdem muss eine Leistungssteigerung her. Im Viertelfinale mussten die Selecao gegen Brasilien ins Elfmeterschießen. Das sorgte auch kaum für Begeisterungsstürme der Fans, die Stadien sind häufig halb leer.

Das könnte sich nun ändern, werden auch tausende argentinische Schlachtenbummler in Belo Horizonte erwartet. Denn die Albiceleste ist titelhungrig. Den letzten Triumph bei der Südamerika-Meisterschaft gab es 1993.

Messi jagt den Titel

Mindestens genauso hungrig ist Lionel Messi. Für den 32-jährigen Fußball-Star ist es eine der letzten Chancen auf einen großen Titel mit der Nationalmannschaft – das einzige, was dem fünffachen Weltfußballer noch fehlt.

2014 verloren die Albiceleste das WM-Finale gegen Deutschland, 2015 und 2016 die Copa-Endspiele gegen Chile, jeweils im Elfmeterschießen. Trotzdem bauen die "Gauchos" auf ihren Star. "Messi ist eben Messi, der Beste von allen", lobte Argentiniens Coach Lionel Scaloni. Doch auch er weiß: Es braucht eine Leistungssteigerung von "La Pulga", konnte der argentinische Kapitän bis auf einen verwandelten Elfmeter noch nicht überzeugen.

Mit einem Messi in Topform könnte Argentinien die Sensation gelingen. Und Brasilien sein nächstes Debakel erleben. Im Stadion der Schande von Belo Horizonte.

(wem)