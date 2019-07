Brasilien ist zurück am Thron von Südamerika

Alle Neune! Brasiliens Fußball-Nationalteam gewann am Sonntag zum neunten Mal den Titel bei der Copa America.

Die „Selecao“ setzte sich im Endspiel im Maracana-Stadion von Rio de Janeiro gegen Peru mit 3:1 (0:0) durch und behielt damit nach dem 5:0 in der Gruppenphase auch im zweiten Duell mit der „Blanquirroja“ im Turnier die Oberhand. Für Brasilien war es der erste Copa-Triumph seit 2007. Der Erfolg war hochverdient: Die Samba-Kicker kassierten nur ein Gegentor im gesamten Turnier.

Gelb-Rote Karte für Jesus

Everton (15.), Gabriel Jesus (45.+3) und Richarlison (90./Elfmeter) fixierten den Titelgewinn. Daran konnte auch die Gelb-Rote Karte für Jesus (70.) nichts ändern. Für die Peruaner war der zwischenzeitliche Ausgleich aus einem Handelfmeter von Paolo Guerrero (44.) zu wenig.

Ohne den verletzten Superstar Neymar dominierte Brasilien das Finale. Everton verwertete per Volleyschuss gleich die erste Großchance. Das 1:1 durch Guerrero aus einem Elfmeter kam aus dem Nichts. Brasilien blieb cool: Jesus traf in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum 2:1. Der Ausschluss von Jesus brachte noch einmal Spannung in Hälfte zwei. 20 Minuten waren noch zu spielen. Und Peru hatte eine Chance: Ein Weitschuss von Edison Flores (74.) ging knapp am Tor vorbei.

Nach einem unnötigen Check von Zambrano gegen Everton gab es dann Elfmeter für Brasilien, den Richarlison sicher verwertete – das 3:1 und die Entscheidung. Es war der 32. Sieg Brasiliens im 45. Duell mit Peru.

Nationalcoach Tite meinte nach dem Triumph: "Heute bin ich wirklich zum Nationaltrainer geworden."

(mh)