Brasilien zerstört Messis Titel-Traum bei der Copa

Brasilien jubelt über das Finale "dahoam". Die Selecao setzte sich bei der Copa America im eigenen Land im Halbfinale gegen den Erzfeind Argentinien mit 2:0 durch. Die Kicker vom Zuckerhut treffen nun im Finale auf Chile oder Peru. Lionel Messi muss weiter auf seinen ersten großen Titel mit der Nationalmannschaft warten.

In Belo Horizonte brachte Gabriel Jesus die Brasilianer bereits in der 19. Minute in Führung, drückte einen Stanglpass von Roberto Firmino über die Linie. Sehenswert dabei die Vorarbeit von Dani Alves. Im zweiten Durchgang machte Firmino nach Zuspiel von Gabriel Jesus alles klar – 2:0 (71.).

Damit greifen die Brasilianer nach dem neunten Copa-Titel, dem ersten seit 2007. Und überwanden die "Schande von Belo Horizonte", als die Selecao bei der WM 2014 im selben Stadion vom späteren Weltmeister Deutschland mit 1:7 abgeschossen worden war.

Argentiniens Kapitän Lionel Messi muss weiter auf den großen Wurf im Dress der Nationalmannschaft warten. Obwohl der 32-jährige Star vom FC Barcelona sein bestes Spiel des Turniers ablieferte, gelang dem fünffachen Weltfußballer nur wenig. Die magere Copa-Ausbeute für "La Pulga": Ein Tor gegen Paraguay aus einem verwandelten Elfmeter.

(wem)