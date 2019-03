Brasilien feiert Tschechen, weil er "A...loch" heißt

Tschechien unterlag Brasilien am Dienstagabend im Ländertest mit 1:3. Machester-City-Star Gabriel Jesus traf doppelt, Liverpools Roberto Firmino zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Die TV-Zuseher Brasiliens wählten aber keinen ihrer Stürmer-Stars zum "Man of the Match".

Einem Gegner wurde die Auszeichnung zuteil, obwohl er zur Halbzeit ausgewechselt wurde und zuvor keinen bleibenden Eindruck hinterlassen hatte. Zumindest was seine Leistung auf dem Platz betrifft.

Ondrej Kudela von Slavia Prag erhielt auf "TV Globo" 28 Prozent der Stimmen. Kommentator Galvão Bueno reagierte verdutzt, glaubte zunächst an einen Fehler seiner Redaktion.

"Ah, jetzt verstehe ich ...", lachte er plötzlich ins Mikrofon. Kudela eroberte ob seines klingenden Namens die Herzen der Fans. Salopp übersetzt bedeutet sein Nachname in der brasilianischen Landessprache Portugiesisch so viel wie: "ihr A...loch".

Leidensgenosse Foda

Kudela hat einen Leidensgenossen. Niemand Geringerer als Österreichs Teamchef Franco Foda ereilte 1987 ein ähnliches Schicksal. Am 12. Dezember dieses Jahres absolvierte der Deutsche eines seiner zwei Länderspiele für sein Heimatland. Als er in der Schlussphase gegen Brasilien eingewechselt wurde, hallte schallendes Gelächter von den Rängen. Warum? Franco Foda wird umgangssprachlich als vulgäre Umschreibung für "kostenlosen Geschlechtsverkehr" verwendet.

