Bullen-Coach Rose verrät Abschied im Sommer

Red Bull Salzburg verliert im Sommer Erfolgstrainer Marco Rose. Was sich in den vergangenen Wochen angekündigt hatte, ist seit Mittwoch offiziell. Rose macht von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch und heuert nach Ablauf der aktuellen Saison bei Borussia Mönchengladbach an.

Nach fast sechs Jahren in Salzburg geht der 42-Jährige also in seine Heimat Deutschland, übernimmt mit den Fohlen einen Top-Klub in der Bundesliga. Gladbach stattet ihn mit einem Dreijahresvertrag aus.

Seine größten Erfolge in Salzburg: UEFA Youth League-Sieger 2017 und österreichischer Bundesliga-Meister 2018. Heuer könnte die Liga-Titelverteidigung und der Cup-Sieg (Finale gegen Rapid am 1. Mai) dazukommen.

Marco Rose wird ab der Saison 2019/20 neuer Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach. Der 42 Jahre alte gebürtige Leipziger ist derzeit Chefcoach beim österreichischen Meister @RedBullSalzburg. #DieFohlen pic.twitter.com/wzNjr2fAhk — Borussia (@borussia) April 10, 2019

Assistenten Rene Maric, Alex Zickler und Patrick Eibenberger folgen Rose nach Gladbach.

Red Bull zur Suche nach dem passenden Nachfolger:



"Sportdirektor Christoph Freund war mit Rose in den Wochen der Entscheidungsfindung in regelmäßigem Austausch, weshalb diese Entscheidung für den Klub letztlich nicht überraschend kommt.

Nun wird unser Klub einen Nachfolger suchen, der die bestehende Spielphilosophie sowie die Art und Weise, Fußball zu spielen, konsequent fortsetzt. Zu aktuellen Spekulationen in der Öffentlichkeit wird sich der Klub, wie gewohnt, nicht äußern."

OFFIZIELL: Marco #Rose zieht Ausstiegsklausel und wechselt im Sommer zu Borussia Mönchengladbach. Details: https://t.co/81tL3XKkiO pic.twitter.com/MfmDTtBuBG — FC Red Bull Salzburg (@RedBullSalzburg) April 10, 2019

