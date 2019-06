Bundesliga startet mit Hit Rapid gegen Salzburg

Die neue Bundesliga-Saison startet gleich mit dem Top-Duell zwischen Rapid Wien und dem amtierenden Meister Red Bull Salzburg. Das Eröffnungsspiel findet, wie auch im Jahr zuvor, am Freitag, 26 Juli um 20:45 im Allianz-Stadion statt. Die Austria startet am 27. Juli gegen Aufsteiger WSG Swarovski Wattens.

Das erste Wiener Derby geht in der sechsten Runde am 1. September in der Generali Arena in Favoriten über die Bühne. Das Rückspiel in der 17. Runde in Hütteldorf steigt am 7. oder 8. Dezember.

Gegen Meister Salzburg muss der FAK erstmals am 28./29.09. 2019 in der Red Bull Arena ran.

Hier geht's zum vollständigen Spielplan >>>

Das könnte Sie auch interessieren:

(Heute Sport)