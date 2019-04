Cardiff City verweigert die Ablöse für Sala an Nantes

Der Flugzeugabsturz von Emiliano Sala erschütterte die Fußball-Welt! Der 28-Jährige kam am ums Leben, als er am 21. Jänner mit einer Propeller-Maschine in den Ärmelkanal stürzte. Der Argentinier war auf dem Weg von seinem Ex-Klub Nantes zu seinem neuen Team Cardiff City. Das Drama hat ein Nachspiel, nämlich einen unschönen Streit um die Ablöse.

Diskutiert haben die beiden Klubs schon länger: Ist es korrekt, für einen toten Spieler Ablöse zu verlangen oder zu zahlen? Immerhin geht es um eine Summe von 17 Millionen Euro. Jetzt gibt es eine offizielle Entscheidung vom Premier-League-Klub. Das heißt: Cardiff City stellte in einem Brief an die FIFA klar, dass man keinen Cent Ablöse für Sala an Nantes zahlen will.

Begründung der Entscheidung: Die Bedingungen für den Abschluss des Deals seien nicht erfüllt. Sala sei noch nicht als Premier-League-Spieler registriert gewesen. Der Klub aus Frankreich sieht das natürlich anders und will weiter um das Geld für seinen Ex-Kicker kämpfen.

(red)