Cathy Hummels feuert nach Kovac-Spitze zurück

Meister, Pokalsieger – und doch geht es beim FC Bayern etwas mehr als einen Monat vor Saisonstart drunter und drüber. Der Kader gibt Anlass zur Sorge. Arjen Robben und Franck Ribery verabschiedeten sich in die Pension. Auf der Suche nach würdigen Flügel-Nachfolgern kassiert der Klub einen Korb nach dem anderen. Nicht die einzigen Baustellen.

Mats Hummels wurde an die direkte Konkurrenz, Borussia Dortmund, abgegeben. Der Deal des ehemaligen deutschen Teamspielers sorgt bei den Fans für Unverständnis. Trainer Niko Kovac versuchte am Dienstag gegenzulenken, die Fans zu beruhigen.

Kovac' pikante Aussage auf der Pressekonferenz:

"Mats ist an uns herangetreten und hat gefragt, wie der Stand in der neuen Saison ist. Wir haben mit Lucas Hernández einen neuen Spieler für 80 Millionen geholt, den wir in der Innenverteidigung sehen. Konkurrenzkampf bedeutet, dass der Bessere spielt. Mats war der Meinung, dass er dem aus dem Weg gehen möchte."

Cathy kontert

Hernandez spielte in Frankreich und bei Atletico meist auf der Alaba-Position (Linksverteidiger) kann aber auch als Innenverteidiger eingesetzt werden. Die Kovac-Spitze gegen Hummels sei aber falsch, glaubt man der Ehefrau des Deutschen.

Cathy Hummels packt einen Screenshot des "Bild"-Titels, Hummels sei vor Hernandez geflüchtet, in ihre Instagram-Story. Darunter parkte sie zwei Enten-Sticker. Soll heißen: Die Behauptung sei eine Ente, eine Falschmeldung also.

Rafinha tritt nach

Weiteren Ärger handelte sich Kovac durch ein Interview von Ex-Spieler Rafinha ein. Auch er verließ den Verein nach Ablauf der vergangenen Saison. Der Brasilianer trat nun in der "Sport Bild" nach: "Zwischen ihm und mir hat es einfach nicht funktioniert, vielleicht hatte er kein Vertrauen in mich."

"Der Trainer hat mir mein Abschiedsspiel weggenommen", schnaubt Rafinha. Kovac ließ ihn am letzten Bundesliga-Spieltag auf der Bank schmoren. "Das war ein Tiefschlag, der negative Höhepunkt. Ich war so enttäuscht! Der Trainer wusste, dass es mein letztes Spiel ist."

Nachsatz: "Dieses Jahr gab es viel Stress, viele Spieler waren unglücklich."

