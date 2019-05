Christian Fuchs bleibt der Premier League erhalten

Christian Fuchs hat noch nicht genug!

Der 33-Jährige hat seinen auslaufenden Vertrag beim Premier-League-Klub Leicester City um ein Jahr verlängert. Das gibt der Verein auf seiner Homepage bekannt.

2015 wechselte der frühere ÖFB-Teamkapitän von Schalke auf die Insel. Seither absolvierte der Linksverteidiger 119 Spiele für die "Foxes". Dabei gelangen ihm drei Tore und 13 Vorlagen. Vor allem in der Saison 2015/16, als Leicester sensationell den Meistertitel holte, war er ein essentieller Bestandteil der Mannschaft.

In einem Gespräch mit LCFC.com meinte Fuchs: "Unser Ziel ist es, guten Fußball zu spielen und sich weiter zu verbessern. Der Klub und unsere Fans waren immer großartig mit mir und ich möchte so viel wie möglich zurückgeben. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was die nächste Saison für diesen Fußballklub bringt."

Für die Österreichische Nationalmannschaft absolvierte der Niederösterreicher insgesamt 78 Spiele, in denen er ein Tor und sieben Assists beisteuerte.



(red)