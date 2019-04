City-Star prügelt wie wild, Video-Schiri bleibt stumm

Gleich mehrfach musste der Video-Assistent im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League zwischen Tottenham und Manchester City genau hinschauen. Die Spurs setzten sich am Dienstagabend mit 1:0 durch. Dabei gab es knifflige und kontroverse Szenen.

VAR griff ein

Die erste ereignete sich gleich zu Beginn. Spurs-Verteidiger Danny Rose warf sich in einen Schuss, versuchte den Arm noch wegzuziehen. Der Ball Sprung ihm an den Ellbogen (12.). Schiri Björn Kuipers ließ weiterlaufen, sich durch VAR (Video Assistent Review) umstimmen. Sergio Agüero verschoss.

Heung-min Son sorgte in Minute 78 für das Goldtor. Dabei galt es gleich zwei Millimeter-Entscheidungen zu treffen. Son war hauchdünn nicht im Abseits, hielt den Ball dann um Haaresbreite innerhalb des Spielfelds.

Fernandinho-Ausraster unbestraft

Wenige Minuten vor dem Pausenpfiff warteten Spurs-Fans hingegen vergeblich auf den Schiri-Griff ans Ohr. Die VAR-Zentrale der UEFA blieb stumm.

Das konnten Millionen TV-Zuseher kaum glauben, denn City-Abräumer Fernandinho hatte sich soeben vor ihren Augen in Großaufnahme an Gegenspieler Harry Kane abreagiert. Der Brasilianer hatte Kane im Luftzweikampf mit einem Foul zu Boden befördert, am Rasen liegend mit dem Ellbogen absichtlich den Hinterkopf des Stürmers geschlagen und anschließend gleich zwei Mal einen Griff ins Haar des Gegners folgen lassen.

Kuipers erachtete nur das ursprüngliche Foul als ahndenswert. Der Videoassistent hätte eingreifen müssen, das aber aus unerfindlichen Gründen unterlassen. Weil sich auch im Parallelspiel eine ähnliche Situation rund um Superstar Mo Salah ereignete, muss sich die UEFA von der Fußball-Community nun harte Kritik an ihrer Umsetzung des Videobeweises gefallen lassen.

