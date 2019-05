Coca-Cola CUP: Fortuna 05 siegt im Wr. Landesfinale

Die Sportanlage des WFV in Hirschsteten ist der traditionelle Austragungsort des Coca-Cola CUP Landesfinales in Wien – daran änderte sich auch bei der 15. Auflage des offiziellen U12-Pokalbewerbes des ÖFB und Coca Cola nichts. Nach packenden Partien in der Vorrunde standen sich die U12 von PHH Fortuna 05 und FAC Wien im Finale gegenüber – am Ende jubelte die Fortuna über einen 1:0-Sieg. "Schon in der Gruppenphase spielten wir großartig. Wir konnten uns gegen Rapid und Stadlau durchsetzen", freute sich Trainer Oliver Mödlagl. "In Summe ist der Sieg eine große Überraschung, einfach wunderbar, dass wir so weit gekommen sind."

Im Spiel um Platz drei setze sich First Vienna FC 1894 mit 2:0 gegen Fach Donaufeld durch. Die beiden Finalisten Fortuna und FAC qualifizierten sich für das Bundesfinale, welches am 15./16. Juni erneut in der Fußballakademie in Mattersburg ausgetragen wird. Ebenfalls vor Ort: ÖFB-Superstar David Alaba, der als Werbegesicht von Coca Cola bei jedem CUP-Finale live vor Ort mitfiebert.

Auf die Sieger des Coca-Cola CUPs bzw. des Coca-Cola GIRLS CUPs wartet ein ganz besonderer Preis. Die beiden Mannschaften reisen eine Woche nach dem Bundesfinale ins Stadio Friuli nach Udine und feuern dort ganz nach dem Motto „Unterstützt euer Team: Miteinand!“ Österreichs U21-Team im letzten Vorrundenspiel gegen Deutschland an.

(Heute Sport)