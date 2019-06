Constantini machte Alaba zum jüngsten ÖFB-Kicker

Didi Constantini soll am Dienstag einen schweren Geisterfahrer-Crash auf einer Tiroler Autobahn verursacht haben und liegt mit schweren Verletzungen in einer Innsbrucker Klinik.

Constantini war von 2009 bis 2011 ÖFB-Teamchef und leistete die Vorarbeit für die erfolgreiche Ära von Marcel Koller. Obwohl es nicht für die Qualifikation für die EM 2012 klappte, debütierten heutige Stützen unter dem Tiroler in Rot-Weiß-Rot.

David Alaba feierte mit 17 Jahren, 3 Monaten und 20 Tagen sein Debüt als jüngster ÖFB-Kicker aller Zeiten. Beim 1:3 im Stade de France am 14. Oktober 2009 begann die Nationalteam-Karriere von "DA27".

Auch die heutigen Stützen Marko Arnautovic, Aleks Dragovic und Sebastian Prödl reiften unter Constantini zu Nationalspielern.

Nach seinem Engagement als ÖFB-Teamchef - Constantini wurde im November 2011 von Marcel Koller abgelöst - wurde es still um den heute 64-Jährigen. Legendär war auch sein kurzer Lauf bei der Wiener Austria, als er die Veilchen als "Feuerwehrmann" 2008 in aussichtsloser Position noch in den Europacup führte.

(PiP)