Coutinho rettet Brasilien zum Copa-Auftakt

Gelungener Auftakt für die Gastgeber: Brasilien hat Außenseiter Bolivien in der ersten Partie der Copa América souverän geschlagen.

Die Seleção setzte sich am Freitag zum Auftakt der südamerikanischen Regionalmeisterschaft in São Paulo mit 3:0 (0:0) gegen die bolivianische Nationalmannschaft durch und holte die ersten drei Punkte in der Gruppenphase.

Philippe Coutinho verwandelte in der 50. Minute einen Strafstoß nach Handspiel von Adrian Jusino. Der bolivianischen Abwehrspieler war von dem Ball am Arm getroffen worden. Nach Videobeweis entschied Schiedsrichter Néstor Pitana auf Elfmeter für die Brasilianer. Nur drei Minuten später erhöhte Coutinho per Kopfball zum 2:0.

In der 85. Minute traf Everton spektakulär zum 3:0-Endstand. Der Stürmer von Gremio Porto Alegre wurde links angespielt, ließ mehrere Verteidiger stehen, lief zur Mitte und versenkte den Ball von außerhalb des Strafraums mit einem kräftigen Schuss im rechten Eck.

Superstar Neymar fehlt bei Brasilien bekanntlich. Er zog sich in einem der letzten Tests vor dem Turnier einen Bänderriss im Knöchel zu und fällt für das gesamte Turnier aus.

Follow @Heute_at_Sport

Team der Saison

Bundesliga-Expertenteam der Saison 2018/19

Rookie-Team der Saison

Rookie-Team der Bundesliga 2018/19

Team der 32. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 32. Runde

Team der 31. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 31. Runde

Team der 30. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 30. Runde

Team der 29. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 29. Runde

Team der 28. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 28. Runde

Team der 27. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 27. Runde

Team der 26. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 26. Runde

Team der 25. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 25. Runde

Team der 24. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 24. Runde

Team der 23. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 23. Runde

Team der 22. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 22. Runde

Team der 21. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 21. Runde

Team der 20. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 20. Runde

Team der 19. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 19. Runde

Team der Herbstsaison

Bundesliga-Team der Herbstsaison

Team der 18. Runde

Bundesliga-Expertenteam der 18. Runde

Team der 17. Runde

Expertenteam der 17. Bundesliga-Runde

Team der 16. Runde

Expertenteam der 16. Bundesliga-Runde

Team der 15. Runde

Expertenteam der 15. Bundesliga-Runde

Team der 14. Runde

Expertenteam der 14. Bundesliga-Runde

Team der 13. Runde

Expertenteam der 13. Bundesliga-Runde

Team der 12. Runde

Expertenteam der 12. Bundesliga-Runde

.

Team der 11. Runde

Expertenteam der 11. Bundesliga-Runde

Team der 10. Runde

Expertenteam der 10. Bundesliga-Runde

Team der 9. Runde

Expertenteam der 9. Bundesliga-Runde

Team der 8. Runde

Expertenteam der 8. Bundesliga-Runde

Team der 7. Runde

Expertenteam der 7. Rundesliga-Runde

Team der 6. Runde

Expertenteam der 6. Bundesliga-Runde

Team der 5. Runde

Expertenteam der 5. Bundesliga-Runde

Team der 4. Runde

Expertenteam der 4. Bundesliga-Runde

Team der 3. Runde

Expertenteam der 3. Bundesliga-Runde

Team der 2. Runde

Expertenteam der 2. Bundesliga-Runde

Team der 1. Runde

Expertenteam der 1. Bundesliga-Runde

Das könnte Sie auch interessieren:

(20min)